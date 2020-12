Kaffeeautomat in Klinik brennt - 85 Menschen in Sicherheit gebracht

Anzeige

Bad Segeberg. Ein brennender Kaffeeautomat hat in einer Klinik in Bad Segeberg einen Feuerwehreinsatz verursacht, bei dem 85 Menschen in Sicherheit gebracht worden sind. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten am frühen Sonntagmorgen zunächst eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich des Gebäudes fest und fanden kurz darauf das in Flammen stehende Gerät, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine Angaben.

Mehrere Patienten meldeten sich per Patiententelefon bei den Pflegekräften und klagten über Reizungen der Atemwege, hieß es weiter. Zwei von ihnen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasinhalation behandelt werden. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht und die Kaffeemaschine ins Freie gebracht werden.

Der Keller wurde belüftet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Nach etwas mehr als drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.