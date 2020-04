Käferzelt-Chef zur Oktoberfestabsage: “Vernünftige und nachvollziehbare Entscheidung”

Anzeige

Anzeige

München. Es hatte sich bereits angekündigt und seit Dienstag ist es amtlich: Das Oktoberfest 2020 fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. “Das Risiko ist zu hoch”, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Vormittag in einer Pressekonferenz. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sind enorm. Rund um das Oktoberfest wird mit einem Umsatzverlust in Milliardenhöhe gerechnet.

Wirtschaftlich betroffen ist auch Michael Käfer. Die Familie Käfer ist seit 1972 mit einem eigenen Festzelt auf der Wiesn vertreten. Für den 62-jährigen Wirt ist es das erste Jahr in seinem Leben, in dem das Oktoberfest nicht stattfindet.

Den Beschluss befindet er aber aufgrund der aktuellen Lage für richtig. “Das Oktoberfest abzusagen, war meiner Meinung nach eine vernünftige und nachvollziehbare Entscheidung. Ich bin froh, dass Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter sie jetzt schnell getroffen haben”, erklärt der Betreiber des bekannten Käferzelts dem RND.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sorge um Mitarbeiter und kleine Unternehmen

Finanziell könne sein Unternehmen die Absage verkraften, “aber mir tut es besonders für die vielen Mitarbeiter und kleinere Beschicker wie Aufbaufirmen, Elektriker oder Landwirte leid, die es sicher ungleich schwerer haben”, sagt Käfer.

Seit 1988 ist der gebürtige Münchener in der Geschäftsführung des Familienbetriebs Feinkost Käfer tätig. Auf die Wiesn hatte er sich immer besonders gefreut. “Natürlich ist es unendlich schade, da für mich sehr viele Emotionen an der Wiesn hängen und sie für mich seit nunmehr 45 Jahren die schönste Zeit im Jahr ist”, bedauert er die Absage persönlich.

Die Planungen seien nun schon auf das kommende Jahr gerichtet. Dann wird die Freude auf die Wiesn noch größer sein: “Manche Dinge lernt man erst dann wieder richtig zu schätzen, wenn man sie einmal nicht hat - das ist mit dem Oktoberfest sicherlich auch so.”

RND/nis/jra