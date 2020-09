K-Pop-Band BTS ist auf Platz 1 der US-Charts und stellt neuen Youtube-Rekord

Anzeige

Als erste südkoreanische Musikgruppe hat es die Boygroup BTS laut “Billboard”-Magazin an die Spitze der US-Charts geschafft. Ihr Song “Dynamite” wurde in der ersten Woche nach Veröffentlichung am 21. August insgesamt 33,9 Millionen Mal online gehört und 300 000 Mal gekauft, wie das Magazin am Montag mitteilte.

BTS setzt sich gegen “Gangnam Style” durch

“Billboard” veröffentlicht jede Woche die US-Singlecharts. BTS setzten sich demnach mit ihrer Single vor den koreanischen Musiker Psy, der mit “Gangnam Style” (2012) Platz zwei erreicht hatte. Für BTS sei es der vierte Song in den US-Top-10-Charts. “Dynamite” ist die erste rein englisch-sprachige Single der siebenköpfigen Band und ihr viertes Lied in den Top 10 der US-Charts.

Gruppe stellte YouTube-Rekord auf

Die südkoreanische Boygroup BTS hat mit ihrem neuen Song auch einen Youtube-Rekord aufgestellt. “Wir können bestätigen, dass “BTS ‘Dynamite’ Official MV” einen neuen 24-Stunden-Rekord aufgestellt hat”, zitierte das Wirtschaftsmagazin “Forbes” vor wenigen Tagen einen Youtube-Sprecher. Demnach wurde das Musikvideo innerhalb eines Tages mehr als 100 Millionen Mal angeschaut.