JVA-Azubi stoppt mutmaßliche Vergewaltigung von Frau

Er war der Retter in der Not: Ein 24-jähriger Mann hat in Bayreuth dafür gesorgt, dass sein 29-jähriger Bekannter wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 22-Jährigen in Untersuchungshaft sitzt. Gegen drei weitere Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wird wegen des Verdachts der Beteiligung an der Vergewaltigung ermittelt.

Der Mann kann die 22-Jährige aus der Wohnung retten

Zu der mutmaßlichen Vergewaltigung der 22-Jährigen soll es nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth bereits am Sonntag gekommen sein. In den Morgenstunden hörte ein Zeuge Schreie einer jungen Frau, die auf sexuelle Handlungen gegen ihren Willen hindeuteten. Der Zeuge konnte die Frau trotz der Gegenwehr seines Bekannten aus der Wohnung im bayreuther Stadtteil Kreuz retten.

Im Gespräch mit „Focus Online“ erzählt der 24-Jährige, ein Auszubildender zum Justizvollzugsbeamten, dass er den mutmaßlichen Haupttäter seit Jahren kenne. Er sei oft in der Shisha-Bar des Tatverdächtigen zu Gast gewesen. Die beiden Männer seien verabredet gewesen. Als der Bekannte nicht gekommen sei, habe der 24-Jährige ihn angerufen und dabei im Hintergrund die Schreie der Frau gehört. Später sei er in die Wohnung eingedrungen und habe die schreiende Frau, seinen Bekannten sowie drei weitere Männer vorgefunden.

„Ich habe erfahren, dass es dem Mädchen nicht gut geht, sie mir aber unendlich dankbar ist. Auch meine Ausbilder haben gesagt, dass ich das Richtige getan habe“, sagte der 24-jährige Retter später im Interview mit dem „Focus“.