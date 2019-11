Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe: Was wir wissen und was nicht

Anzeige

Dresden. Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte haben in Dresden Unbekannte aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen. Was wir über den Fall wissen und was nicht.

Wie lief die Tat ab?

Unbekannte sind am Montagmorgen in das streng gesicherte Museum eingedrungen und hatten Schmuckstücke aus dem 18. Jahrhundert mit Diamanten und Brillanten gestohlen. Nach Angaben der Ermittler stiegen sie über eines der vergitterten Fenster des Pretiosensaales ins Residenzschloss mitten in der Altstadt ein, gingen gezielt ins Juwelenzimmer und zertrümmerten dort eine der Vitrinen. Um 04.59 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst über den Einbruch informiert. Kurz darauf wurde der erste Streifenwagen alarmiert, wenig später waren demnach alle 16 im Stadtgebiet verfügbaren Einsatzwagen mit der Fahndung beauftragt.

Was haben die Einbrecher erbeutet?

Unter den gestohlenen Stücken sind nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) einige der kostbarsten Stücke der Juwelensammlung aus dem 18. Jahrhundert. Dabei handelt es sich um prominente Kunstwerke der Diamantrosen- und Brillantgarnitur sowie des Brillantschmucks der Königinnen wie Kleinod und Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens, die Große Brustschleife, eine Kette aus sächsischen Perlen, eine Epaulette (Schulterstück) und ein mit über 770 Diamanten besetzter Degen. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Für die Schäden haftet der Freistaat, eine eigene Versicherung gibt es nicht.

Bildergalerie Das ist das Diebesgut aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 1 von 10 1 von 10 Diebesgut aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. @ Quelle: Polizei

Was ist über die Täter bekannt?

Auf einem von der Polizei veröffentlichten Überwachungsvideo sind zwei Einbrecher zu sehen, die mit Taschenlampen den dunklen Raum betreten und mit einer Axt auf die Vitrine mit den kostbarsten Stücken des Juwelenzimmers einschlagen. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere Täter beteiligt waren. Bisher gibt es aber offiziell keine Spur von ihnen.

Video Kunstdiebstahl in Dresden - Täter auf der Flucht 1:11 min Einbrecher haben aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden Kunstschätze von kaum messbarem Wert gestohlen. © dpa

Welche Konsequenzen zieht das Museum aus dem Einbruch?

Nach dem Einbruch will das Museum das Sicherheitskonzept überprüfen. Die Räume des Grünen Gewölbes galten bis dato als streng gesichert. Auch die Polizei kündigte an, das Sicherheitskonzept auf den Prüfstand zu stellen.

Wann öffnet das Museum wieder?

Das Residenzschloss soll laut den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden nach dem regulären Schließtag am Mittwoch wieder für Besucher öffnen. Das Historische Grüne Gewölbe indes bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Neben der Spurensuche am Tatort muss geklärt werden, wie ein solcher Coup gelingen konnte - trotz der strengen Sicherheitsmaßnahmen.

