Justizpanne beim Tatverdächtigen im Fall Maddie? Landtag beschäftigt sich mit Christian B.

Zehnjähriger stirbt in seinem Zimmer durch Strangulation

Tödliches Drama in Schleswig-Holstein: Ein zehn Jahre alter Junge ist am Sonntag in seinem Elternhaus ums Leben gekommen. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Vielmehr gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge sich möglicherweise beim Spielen stranguliert haben könnte.