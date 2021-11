Justiz: Weitere Festnahmen nach „Orgie der Gewalt“ bei Corona-Protesten in Rotterdam

Anzeige

Anzeige

Rotterdam. Nach den heftigen Ausschreitungen in Rotterdam hat die Justiz Untersuchungen und weitere Festnahmen angekündigt. Justizminister Ferd Grapperhaus sprach am Samstag von „extremer Gewalt gegen Polizei, Einsatzkräfte und Feuerwehrleute“. Der Minister kündigte eine umfassende Untersuchung zu dem Waffeneinsatz der Polizei an. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, etwa 20 Personen wurden noch in der Nacht festgenommen. Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sprach von einer „Orgie der Gewalt“.

Auch Polizisten unter den Verletzten

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben Warnschüsse abgegeben und auch gezielt auf Menschen geschossen. Wie viele Menschen dabei verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch über den Zustand der Verletzten war am Samstagmorgen wenig bekannt. In den Niederlanden greift die Polizei bei Ausschreitungen selten zur Schusswaffe. Auch bei der Polizei soll es Verletzte gegeben haben.

Anzeige

Am späten Freitagabend war eine nicht angekündigte Demonstrationen gegen mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen. Der Justizminister sprach von gezielten Attacken auf Polizisten, Feuerwehr und Journalisten. Aus dem ganzen Land waren mehrere Hundert Beamte in die Hafenstadt gekommen. Um 1.30 Uhr berichtete die Polizei, dass die Lage beherrschbar sei.