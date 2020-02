Junge Frau nach Streit mehrere Meter von Auto mitgeschleift

Anzeige

Düsseldorf . Nach einem Streit ist eine junge Frau in Düsseldorf mehrere Meter von einem Auto mitgeschleift und leicht dabei verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 22-Jährige am Donnerstagabend auf der Straße eine Wortgefecht mit ihrem Ex. Dann soll der 25-Jährige ihr angeboten haben, in sein Auto einzusteigen, um in Ruhe reden zu können. Als die 22-Jährige gerade die Beifahrertür öffnen wollte, soll der Mann Vollgas gegeben haben.

Frau wird mitgeschleift

Sie wurde einige Meter mitgeschleift und kam zu Fall, wie die Polizei am Freitag berichtete. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige sei vom Unfallort geflüchtet, dann aber von Polizisten entdeckt worden.

Bei der Kontrolle sei ein Drogenvortest positiv ausgefallen. Der Führerschein und das Auto des 25-Jährigen wurden sichergestellt. Gegen ihn wird ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht.

RND/dpa