Junge bricht sich Arm - Mann hilft ihm nicht

Leinefelde-Worbis. Beim Versuch seinen Hund einzufangen, ist ein 13 Jahre alter Junge bei einem Rodelausflug in Leinefelde (Landkreis Eichsfeld) gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Ein älterer Mann, der sich vermutlich an dem Hund gestört hatte, habe die Bitte um Hilfe des Jungen und seines neun Jahre alten Bruders ignoriert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach dem Vorfall am Samstag erstatteten die Eltern des Jungen wegen unterlassener Hilfeleistung Anzeige gegen den Mann.