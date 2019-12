Junge (2) liegt verletzt und fast nackt auf Gehweg

Anzeige

Oberhausen. Ein Kleinkind ist in Oberhausen verletzt auf einem Gehweg gefunden worden. Der Junge sei annähernd zwei Jahre alt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Er schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr. Was passiert ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. "Wir ermitteln nun, was dahintersteckt", sagte der Sprecher weiter. Der Vorfall hatte sich am Mittag ereignet. Das Nachrichtenportal "nrw-aktuell.tv" hatte zuvor berichtet. Das Kind soll fast nackt gewesen sein, berichtet das Portal.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem schlimmen Fall in #Oberhausen: Ein Junge im Alter von etwa zwei Jahren wurde schwer verletzt auf einem Gehweg aufgefunden. Das Kind war fast nackt! Es wird aktuell ermittelt, ob er aus einem Fenster gefallen ist oder sogar geworfen wurde. pic.twitter.com/lkijUcC3DP — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) December 11, 2019

RND/dpa