Jugendlicher will Drogen kaufen - und wird von Dealer ausgeraubt

Leipzig. Ein Jugendlicher ist am Mittwoch in einem Park in Leipzig gegenüber des Hauptbahnhof ausgeraubt worden. Laut Polizei wollte der 16-Jährige dort gegen 22.30 Uhr Drogen kaufen. Er hatte einen Beitrag im mittleren zweistelligen Bereich bei sich. Die Drogendealer forderten das Geld ein - flüchteten dann aber, bevor der Jugendliche seine Ware erhielt.

Der 16-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun versucht, die Dealer zu ermitteln. Bei der Überprüfung des Geschädigten wurden die Beamten darauf aufmerksam, dass der Jugendliche in seiner Jugendwohngruppe als vermisst gemeldet worden war. Außerdem stellte sich das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, als gestohlen heraus. So muss sich der 16-Jährige jetzt selbst wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

