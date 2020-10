Jugendlicher wegen Tumulten im Rheinbad verurteilt

Anzeige

Düsseldorf. Gut ein Jahr nach den Tumulten im Düsseldorfer Rheinbad hat das Amtsgericht einen Jugendlichen wegen Bedrohung verurteilt. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts einer Bademeisterin gedroht, sie umzubringen. Dafür muss der 17-jährige Schüler nun an einem Leseprojekt zur Bewältigung von Krisensituationen teilnehmen und einen Aufsatz zur Lage von Opfern schreiben. Der Prozess war aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich.

Nach den Vorfall wurde eine Videoüberwachung installiert

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin von Mittwoch konnte in dem Prozess nicht geklärt werden, ob der Angeklagte zu den Rädelsführern des Tumults gehörte. Nach den Vorkommnissen im vergangenen Sommer hatte die Bädergesellschaft eine Videoüberwachung installiert, Ausweiskontrollen eingeführt und eine Security-Firma engagiert.

Ein weiterer Angeklagter musste 600 Euro zahlen

Das Rheinbad war am 29. und 30. Juni 2019 sowie am 26. Juli 2019 mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Neben dem damals 16-Jährigen war im Zuge des dritten Tumults auch Anzeige gegen einen 27-Jährigen erstattet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde dieses Verfahren bereits mit einem Strafbefehl rechtskräftig beendet. Der Mann musste 30 Tagessätze à 20 Euro - also 600 Euro - zahlen, nachdem er bei der Räumung eine Polizistin als “dreckiges Stück Scheiße” beleidigt hatte.