Jugendlicher soll Verwandte (11) immer wieder vergewaltigt und geschwängert haben

St. Louis. Wegen mutmaßlicher Vergewaltigung ist in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri ein 17-Jähriger verhaftet worden - das mutmaßliche Opfer ist seine elfjährige Verwandte, berichtet der Fernsehsender KSDK-TV. Die Polizei wurde demnach auf den Fall aufmerksam, als das Mädchen ein Kind zur Welt brachte.

Der Vater des 17-Jährigen habe das Neugeborene, das in einer Badewanne zur Welt kam, in das nahegelegene Krankenhaus “St. Joseph Hospital” gebracht und gegenüber der Polizei behauptet, das Baby habe ihm jemand auf die Veranda gelegt, heißt es in dem Bericht. Das Baby sei immer noch mit Nabelschnur und Plazenta verbunden gewesen.

Er soll das Mädchen 100 Mal vergewaltigt haben

Als die Polizei den Vater am vergangenen Donnerstag befragte, gab er zu, dass sein 17-jähriger Sohn der Vater und eine elfjährige Verwandte die Mutter des Kindes seien. Er behauptete allerdings, er habe bis zu der Geburt nichts von dem Missbrauch gewusst.

Der Junge gab später zu, ungefähr zwei Mal die Woche Sex mit dem Mädchen gehabt zu haben - insgesamt bis zu 100 Mal, berichtet die New York Post. Die Polizei nahm den Jungen fest, der wegen Vergewaltigung ersten Grades, Sodomie und Inzest angeklagt werden soll. Auch sein Vater wurde festgenommen und muss sich wegen Kindeswohlgefährdung verantworten.

RND/lth

