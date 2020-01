Jugendlicher feiert an Stadtmauer - und stirbt nach Sturz

Anzeige

Anzeige

Sondershausen. Ein angetrunkener Jugendlicher ist von der Schlossmauer in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem Unglück aus: Bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag deute nichts auf eine Straftat hin, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Die Ermittlungen seien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.

Den Angaben der Polizei zufolge stand der 18-Jährige zum Zeitpunkt des Sturzes unter Alkoholeinfluss. Er habe sich laut Zeugenaussagen schon längere Zeit mit Freunden in der Nähe der Mauer aufgehalten. Kurz vor dem Unglück habe er auf der Mauer gepinkelt. Danach habe er das Gleichgewicht verloren.Der Jugendliche stürzte demnach etwa fünf Meter tief auf einen Stein. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er starb noch am Unfallort.

RND/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige