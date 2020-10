Jugendliche Patientin wacht während Operation auf

Anzeige

Passau. Eine 17 Jahre alte Patientin musste bei einer Operation im September nach eigenen Angaben ein traumatisches Erlebnis verkraften. Sie sei während des Eingriffs aufgewacht und habe alles mitbekommen – auch die Schmerzen.

Da sie unter anhaltenden Problemen an ihrem Knie litt, wurde die 17-Jährige bereits mehrmals in einer Privatklinik im Nordwesten Niederbayerns behandelt, wie die “Passauer Neue Presse” berichtet. Der Narkosearzt riet der jungen Frau demnach wegen ihres Alters von einer Vollnarkose ab und empfahl stattdessen eine Teilnarkose mit Sedierung. Von dem Eingriff sollte sie so nichts mitbekommen. Bei vorherigen Operationen hätte das auch funktioniert.

Doch als sie sich wieder unters Messer legte, wachte sie während der Operation auf, wie sie die 17-Jährige der Zeitung erzählte. Anfänglich sei sie irritiert gewesen, aber dann sei ihr Verstand immer klarer geworden. So habe sie wahrgenommen, wie die Ärzte einen Bohrer einsetzten.

Narkose- und Sedierungsmittel falsch dosiert

Sie hatte nach eigenen Angaben höllische Schmerzen, konnte sich aber nicht bewegen oder anderweitig bemerkbar machen. Sie habe es zwar geschafft, ihre Augen ganz leicht zu öffnen. Das hätte aber niemand mitbekommen. “Ich war unwahrscheinlich hilflos. Der Körper gehorcht nicht. Das ist, wie lebendig begraben zu sein”, sagte sie der “Passauer Neuen Presse”.

Als Ursache vermutete die Jugendliche eine falschen Dosierung der Narkose- und Sedierungsmittel. Nach zwei Gesprächen habe der Anästhesist den Fehler eingeräumt und sich bei ihr entschuldigt. Auf Schmerzensgeld möchte die junge Frau nicht klagen, sagte sie der Zeitung.