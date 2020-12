Jüdischer Arzt rettet Corona-Patienten mit Nazi-Tattoos

Anzeige

Anzeige

Medizinisches Personal berichtet in der Corona-Krise immer wieder von Extremsituationen. In eine solche ist auch der jüdische Arzt Taylor Nichols geraten, der eigenen Angaben zufolge in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Kalifornien arbeitet. Auf Twitter schreibt er in einem langen Thread von seinem Erlebnis.

Demnach sei wieder ein Corona-Patient eingeliefert worden, der schon kaum noch Luft bekam. „Er sah krank aus. Unwohl. Ängstlich“, schreibt der Arzt über den Mann. Als sie ihm für die Behandlung sein Shirt ausgezogen hätten, seien zahlreiche Nazi-Tattoos zum Vorschein gekommen, unter anderem ein großes Hakenkreuz auf seiner Brust sowie weitere SS-Symbole. „Lassen Sie mich nicht sterben, Doktor“, habe der Mann zu ihm gesagt, so Nichols.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Und obwohl es nicht das erste Mal sei, dass er Patienten behandelt habe, die rassistisch oder antisemitisch waren, habe er einen kurzen Moment gezögert. „Ich wurde immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert“, schildert der Arzt den Moment des Innehaltens. Normalerweise sage er sich in solchen Situationen immer sein Mantra auf: „Die sind hierhergekommen, weil sie einen Arzt brauchen, und verdammt noch mal, Taylor, du bist ein Arzt.“ Und dann gehe er professionell an die Arbeit. Doch diesmal war etwas anders.

Anzeige

Pandemie hat etwas mit dem Arzt gemacht

„Ich sehe das SS-Tattoo und denke darüber nach, was er davon halten würde, dass sich jetzt ein jüdischer Arzt um ihn kümmert, oder wie sehr er sich um mein Leben gekümmert hätte, wenn die Rollen vertauscht wären“, schreibt Nichols. In dem Moment habe er gemerkt, dass die Pandemie und der damit verbundene Stress und die Strapazen etwas mit ihm gemacht hätten. Obwohl er und sein Team – darunter neben ihm eine schwarze Krankenschwester und ein asiatischer Beatmungsspezialist – den Patienten mit den Nazi-Tattoos dann behandelt hätten wie jeden anderen auch, alles getan haben, um sein Leben zu retten, erkennt er, dass sich etwas geändert hat: „Es war das erste Mal, dass ich mich selber dabei erwischt habe zu zögern“, schildert der Arzt. „Da habe ich gemerkt, vielleicht geht es mir doch nicht gut.“

Anzeige

Alle Mediziner hätten in diesem Jahr eine Menge durchgemacht, erklärt der jüdische Arzt – Angst, sich im Krankenhaus anzustecken und das Virus in ihre Familien zu tragen; deswegen selbst gewählte Isolation; die fehlende Rückendeckung der Bevölkerung, die zum Teil das Virus leugne, und natürlich die ansteigenden Zahlen an Patienten und auch Toten. Das bleibt nicht folgenlos.

Großer Zuspruch auf Twitter

Für das Öffentlichmachen dieser Geschichte bekommt Nichols auf Twitter viel Zuspruch. Fast 50.000-mal wurde der Thread auf der Plattform geteilt und hat schon mehr als 119.000 Likes (Stand: 6.12.2020). Mehrere Tausend Kommentare finden sich außerdem unter der Geschichte – unter anderem schreibt eine Userin: „Dieser Thread beweist, dass du okay BIST. Deine menschliche Reaktion ist normal. Es ist deine Übung, Professionalität und dein Herz, das dir in solchen Momenten hilft. Jedes Mal, wenn du einen Rassisten behandelst, stehst du auf den Schultern von King, Gandhi und Mandela. Deine Arbeit ist Protest gegen Hass. Danke.“