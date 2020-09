Journalist in Mexiko enthauptet an Bahngleisen gefunden

Anzeige

Anzeige

Mexiko-Stadt. In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden. Der Polizeireporter Julio Valdivia wurde am Mittwochnachmittag enthauptet an den Bahngleisen von Tezonapa im Bundesstaat Veracruz gefunden, wie die Tageszeitung “El Mundo” berichtete. Sein Motorrad habe einige Meter davon entfernt gelegen. Die Staatsanwaltschaft schließe einen Unfall aus und halte es für wahrscheinlich, dass Valdivia wegen seines Berufes ermordet wurde.

Spuren von Gewaltanwendung

Die Zeitung “La Jornada” berichtete zudem, dass Valdivias Körper Spuren von Gewaltanwendung gezeigt habe. Die Behörden hätten bestätigt, dass er in den vergangenen Monaten Drohungen erhielt. Journalistinnen und Journalisten aus dem Bundesstaat Veracruz kündigten für Donnerstag eine Kundgebung an. Sie fordern einen besseren Schutz für Journalisten. Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Medienschaffende. Seit 2000 sind im gesamten Land mehr als 130 Journalistinnen und Journalisten ermordet worden. Nach Angaben der Organisation Artículo 19, die sich für Pressefreiheit einsetzt, blieben 92 Prozent der Fälle straffrei. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von “Reporter ohne Grenzen” steht Mexiko auf Platz 143 von 180 Staaten.