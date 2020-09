Joints und Schultüten: Wirbel um Imagewerbung der Berliner Verkehrsbetriebe

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Berliner Senat hat die Abbildung eines Joints bei einer BVG-Imagewerbung zum Thema Einschulung mit dem Hinweis auf die künstlerische Freiheit der Verkehrsbetriebe verteidigt. Die BVG hatte am 15. August mit Blick auf die neuen Erstklässler an den Schulen getwittert: „Einschulen, bitte! Achtung, heute sind wieder Schultüten in der Bahn.“ Neben den üblichen Schultüten war auch ein gezeichneter Joint, im Szenejargon „Tüte“, abgebildet.

Der AfD-Abgeordnete Gunnar Lindemann hatte als Reaktion bei Facebook gefragt: „Die #BVG wirbt zur Einschulung der Erstklässler für Haschischkonsum, oder was will uns die BVG mit diesem Tweet sonst erklären?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nun antwortete der Senat auf eine AfD-Anfrage, dass in den U-Bahnhöfen vor allem der Linie 1 „Joints“ konsumiert würden, sei zwar „illegal und wird von der BVG auch nicht toleriert“. Es bilde „jedoch die Lebensrealität eines Teils der BVG-Fahrgäste ab“. Und weiter: „Das Bild verweist darauf auf humoristische und zugespitzte Weise und fällt sicherlich unter die Meinungs- und künstlerische Freiheit der BVG.“