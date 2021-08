Joe Biden: Hurrikan „Ida“ ist ein „lebensgefährlicher Sturm“

Anzeige

Washington. Der starke Hurrikan „Ida“ ist nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein „lebensgefährlicher Sturm“. Die Bewohner der betroffenen Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama sollten die Anweisungen der örtlichen Behörden befolgen und sich in Sicherheit bringen, sagte Biden am Sonntag bei seinem Besuch der Zentrale der US-Katastrophenschutzbehörde Fema in Washington. Die Zerstörung durch den Hurrikan der Stärke vier von fünf werde wahrscheinlich „immens“ sein, warnte Biden.

„Das wird ein zerstörerischer Hurrikan, ein lebensbedrohlicher Sturm“, sagte Biden. Der Präsident wandte sich auch direkt an die Bewohner der US-Golfküste: „Ich will, dass Sie wissen: Wir beten für den besten Ausgang, und bereiten uns auf das Schlimmste vor.“ Die Regierung werde der Region jede nötige Hilfe zukommen lassen, versprach Biden. Fema habe bereits 2,5 Millionen Mahlzeiten, 3 Millionen Liter Trinkwasser, 76.000 Planen und 64 Generatoren in der Region in Stellung gebracht. Außerdem seien Hunderte Helfer, 90 Krankenwagen sowie 8 Sanitätsflugzeuge und 7 Hubschrauber bereitgestellt worden, erklärte die Behörde.

Der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, rief in dem Bundesstaat bereits rund 5000 Soldaten der Nationalgarde in den Dienst. Hunderte Bergungsexperten aus dem ganzen Land wurden mobilisiert, die Küstenwache hält Hubschrauber und Boote bereit. Auch das US-Militär bereitet sich auf einen Hilfseinsatz vor.