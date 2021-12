Der junge Tom Cruise? Joe Bidens Bodyguard wird zum Social-Media-Hit

Anzeige

Nantucket. Normalerweise steht Joe Biden bei seinen Auftritten im Mittelpunkt. Doch am Wochenende stiehlt jemand dem US-Präsidenten die Show - und zwar einer seiner Bodyguards. Der Agent des Secret Service wird durch ein Video auf Tiktok zum Social-Media-Hit.

In dem Clip ist zu sehen, wie der Bodyguard in einem Mantel und einer Sonnenbrille ein Haus verlässt und in der Einfahrt wartet. Dort begrüßt er einen seiner Kollegen mit einem Handschlag. „Wenn ich nicht die einzige Person bin, die Augen für Secret-Service-Mann hat“, schreibt die Tiktok-Userin, die das Video auf der Plattform veröffentlichte. Name und Alter des Mannes sind unbekannt.

Tiktok-Userin: „Die beste Verwendung meiner Steuergelder“

Auch in den Kommentaren kommen die Userinnen und User ins Schwärmen. „Die beste Verwendung meiner Steuergelder“, schreibt eine Frau. Eine andere Nutzerin kommentiert: „Wie schafft man es, vom Secret Service festgenommen zu werden?“ Mehrfach wird er auch mit dem jungen Tom Cruise verglichen.

Das Video wurde bis Donnerstagmittag rund zwei Millionen Mal angeschaut. Insgesamt sammelte der Clip etwa 180.000 Likes. Die Aufnahmen entstanden, als Biden das Thanksgiving-Wochenende mit seiner Familie auf der kleinen Insel Nantucket im US-Staat Massachusetts verbrachte.