„Jingle Bells“ als Impfaufruf: Singende Virologen aus Italien werden zum Internethit

Im Volksmund wird gerne gesagt, das Gegenteil von gut sei „gut gemeint“. Genau in diese Kategorie ist sicherlich ein Video von drei in Italien landesweit bekannten Virologen einzuordnen. Um Menschen zu einer Impfung zu bewegen, haben die Mediziner passend zur Jahreszeit zu den Klängen von „Jingle Bells“ einen Impfsong gedichtet. Eine Sofortwirkung zeigt sich allerdings bloß dahingehend, dass das Video im Netz mit Witzen und Spott begleitet wird.

Die drei Virologen Andrea Crisanti, Matteo Bassetti und Fabrizio Pregliasco singen etwa „Sì, sì, sì, sì, sì, vax, vacciniamoci“, was bedeutet: „Ja, ja, ja, ja, ja zur Impfung, lassen wir uns impfen“. Und weiter geht es mit „Mangia il panettone, vai a fare l‘iniezione“ – „Iss den Panettone, geh und hol dir die Injektion“. Ein Panettone ist eine Art italienischer Weihnachtskuchen.

Während sich in den sozialen Netzwerken einige Kommentierende lediglich am schiefen Gesang und an missglückten Reimen abarbeiten, stören sich andere sogar am irreführenden Text. Konkret geht es dabei um den Satz „Il Covid non ci sarà più, se ci aiuti anche tu“, was „Covid wird es nicht mehr geben, wenn du uns hilfst“ bedeutet.

Der italienische Jouranlist Stefano Menichini spricht in einem Tweet von einem „mittelmäßigen Spektakel einzig zum Ruhme der Durchführenden“, und sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Impfskeptiker oder -gegner ist, sich von diesem Liedchen im Radio überzeugen lässt.“