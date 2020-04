Jetzt wird’s sommerlich: Deutschland steuert auf 25 Grad zu

Anzeige

Nach dem kühlen Ostermontag steuert Deutschland noch in dieser Woche vielerorts wieder auf die 25-Grad-Marke zu. Bereits für den Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad voraus. "Spätestens am Freitag haben wir im Oberrheingraben wieder sommerliche Werte", sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach.

Norden bleibt kühl

Lediglich im Norden der Republik bleibt es mit 13 bis 17 Grad auch zum Wochenende hin noch vergleichsweise kühl. Ursache für die Wetter-Zweiteilung über Deutschland ist eine Hochdruckbrücke über Mitteleuropa, die dem Norden kalte Polarluft und dem Süden hingegen milde Mittelmeerluft beschert.

Tief "Tanja" hatte zu Beginn der Woche die Temperaturen im zuletzt sonnenverwöhnten Deutschland stark sinken lassen. "In Süddeutschland und in der Mitte hatten wir leichten Frost", berichtete der Meteorologe. Einer der kältesten Orte in der Nacht zum Dienstag war Ulm am südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb. Dort wurden minus vier Grad gemessen.

RND/dpa