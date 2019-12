Jetzt kommt der Schnee auch im Flachland - dann drohen Sturmböen

Anzeige

Anzeige

In den kommenden Tagen wird es winterlich - zumindest in Teilen Deutschlands. Am Donnerstag und Freitag bringen zwei Tiefdruckgebiete Schnee und Schneeschauer mit sich.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gehen zahlreiche Regenfälle nieder, nur im äußersten Nordwesten bleibt es weitgehend trocken. In den Mittelgebirgen und im Süden geht der Regen bis ins Flachland teilweise in Schnee über, teilt der Wetterdienst Wetterkontor mit. Die Luft kühlt sich auf plus 6 bis minus 1 Grad ab. Auf manchen Straßen kann es gefährlich rutschig werden. Weißen Flocken können auch am Donnerstag in den Mittelgebirgen und im Süden fallen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 0 Grad. Es besteht Rutschgefahr.

In der Nacht zu Freitag sieht es ähnlich aus, die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 700 Metern. Auch die Temperaturen kühlen sich auf plus 5 bis minus 5 Grad ab. Am Tag liegt die Schneefallgrenze bei 400 bis 700 Metern. Im Süden muss zudem mit starken Böen gerechnet werden, die in den Abendstunden bis zu 100 Stundenkilometer erreichen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wochenende wird stürmisch

Lange liegen bleiben wird der Schnee im Flachland aber nicht. "Lediglich in Bayern oberhalb von 600 Metern wird es längere Zeit weiß bleiben", sagt Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. Von einem richtigen Wintereinbruch könne deshalb nicht gesprochen werden, so der Experte.

Etwas milder geht es dann ins Wochenende. Die Temperaturen erreichen wieder zweistellige Werte von bis zu 13 Grad. "Es bleibt aber sehr wechselhaft", so Schmidt. Ab Samstag sei zudem die Gefahr von lokalen Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h und schweren Sturmböen an der Küste um 100 km/h sehr groß. Auf den Höhen sind Orkanböen bis 120 km/h möglich.

Zu Wochenbeginn wird es nach Angaben des Meteorologen dann wieder ruhiger. "Es bleibt mild, zur Wochenmitte wird es freundlich", sagt Schmidt. Die Chancen auf weiße Weihnachten sind dadurch aber sehr gering.

ZUM THEMA Gab es früher wirklich öfter weiße Weihnachten? Der Faktencheck

RND/ce

Anzeige