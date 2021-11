Mindestens fünf Tote nach Corona-Ausbruch in Jenaer Pflegeheim

Anzeige

Jena. In Folge eines Corona-Ausbruchs in einem Pflegeheim in Jena sind mindestens fünf Menschen gestorben. 76 Menschen in dem Heim eines privaten Betreibers haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wie die Stadt am Montag mitteilte. Da nicht alle Bewohner in Jena gemeldet seien und damit in der dortigen Statistik auftauchen, könnte die Zahl der Todesopfer auch höher liegen, erklärte ein Stadtsprecher.

Für den Montag sei eine Begehung durch die Heimaufsicht geplant, danach gebe es mehr Klarheit über die genauen Umstände vor Ort.