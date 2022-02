Japanischer Milliardär spendet fast acht Millionen Euro an Ukraine und schreibt Brief an Selenskyj

Anzeige

Tokio. Der bekannte japanische Unternehmer Hiroshi „Mickey“ Mikitani wird der Ukraine umgerechnet fast acht Millionen Euro für humanitäre Hilfe spenden. Der Chef des japanischen Online-Handelsriesen Rakuten schrieb am Sonntag in einem Brief an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den der Japaner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte: „Meine Gedanken sind bei Ihnen und den Menschen in der Ukraine“.

Der japanische Milliardär schrieb darin zur russischen Invasion in der Ukraine: „Ich glaube, dass das Niedertrampeln einer friedlichen und demokratischen Ukraine durch ungerechtfertigte Gewalt eine Herausforderung für die Demokratie ist“. Mikitani reiste 2019 nach Kiew und traf Selenskyj.

Japaner hofft auf Frieden

Er hoffe, dass „die Menschen in der Ukraine so schnell wie möglich wieder Frieden haben können“, schrieb der Japaner. Seine Spende von einer Milliarde Yen (7,7 Millionen Euro) solle humanitären Maßnahmen dienen, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, „die Opfer der Gewalt sind“. Er werde die Ukraine und seine Menschen weiter unterstützen, schrieb Mikitani. Dem Japaner gehört auch der japanische Fußballclub Vissel Kobe, für den er vor ein paar Jahren den deutschen Fußball-Weltmeister Lukas Podolski engagiert hatte.