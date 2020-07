Japaner verschenken Bergluft in Dosen

Anzeige

Die Stadt Hokuto in der japanischen Provinz Yamanashi verschenkt neuerdings Bergluft in Konservendosen. Da die Leute wegen der Pandemie die reichhaltige Natur der Region nicht vor Ort genießen könnten, sende man ihnen die frische Luft eben in der Dose, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete.

Aus diesem Grund schickten die Stadtoberen von Hokuto fünf ihrer Mitarbeiter zunächst an den Fuß der beliebten Bergkette Yatsugatake, um dort die mitgebrachten Geschenkkonserven mit Luft zu füllen. Weitere Dosen füllten sie mit der Luft von städtischen Parks sowie mit der von örtlichen Schluchten. Jedes der 100 Geschenksets bestehe aus einer dieser drei “Luftsorten”, hieß es.

Die Stadt wolle sie zum Teil im Internet verlosen, andere Dosen sollen unter anderem an Schwesterstädte verschenkt werden. Mit diesen Dosen könne man die Schönheit Hokutos erfühlen. Und wenn die Corona-Pandemie erst einmal überstanden sei, kämen die Leute hoffentlich dann auch direkt in die Region, erläuterte ein Tourismussprecher die ungewöhnliche Werbung.