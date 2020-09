Anzeige

Tokio. Nach dem Sinken eines Frachters mit Dutzenden Crewmitgliedern und Tausenden Kühen an Bord hat die japanische Küstenwache ein zweites Besatzungsmitglied und mehrere tote Tiere entdeckt. Das Crewmitglied habe bewusstlos mit dem Gesicht nach unten im ostchinesischen Meer getrieben, etwa 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Amami Ishima, und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Rena Uchinomiya von der Küstenwache am Freitag mit. Rettungskräfte sichteten ihr zufolge auch mehrere tote Kühe. Es gebe bisher keine Berichte über angeschwemmte Kühe an der japanischen Küste.

Die “Gulf Livestock 1” hatte am Mittwochmorgen einen Notruf abgesetzt. Der 11.947-Tonnen-Frachter war während eines Sturms gekentert. Er hatte 43 Besatzungsmitglieder aus den Philippinen, Neuseeland und Australien und 5800 Kühe an Bord. Mitte August hatte die “Gulf Livestock 1” in Neuseeland abgelegt und war dann auf dem Weg nach Tangshan in China.

Schiff kentert nach mächtiger Welle

Ein Mitglied der Besatzung, ein Philippiner, war Mittwochabend gerettet worden. Er sagte, ein Motor sei ausgefallen und das Schiff sei gestoppt. Als es von einer mächtigen Welle seitlich erwischt worden sei, sei es gekentert und gesunken. Er sagte, er habe sich eine Rettungsweste angezogen und sei ins Wasser gesprungen. Seitdem habe er keine anderen Besatzungsmitglieder gesehen. Der Betreiber des Schiffs, Gulf Navigation Holdings PJSC in Dubai, äußerte sich nicht.

Laut der Website MarineTraffic.com wehte der Wind an der letzten bekannten Position mit einer Geschwindigkeit von 58 Knoten (107 Kilometern pro Stunde). Taifun "Maysak" hatte zum Zeitpunkt des Sinkens über Japan gewütet. Über das Wochenende wird dort ein neuer Taifun erwartet.