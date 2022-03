Tsunami-Warnung: Erdbeben der Stärke 7,3 in der Region Fukushima in Japan

Anzeige

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochabend (Ortszeit) Japan erschüttert. Es hatte ersten Berichten zufolge eine Stärke von 7,3, das Zentrum lag vor der Küste der Präfektur Fukushima in rund 60 Kilometern Tiefe. Behörden gaben eine Tsunamiwarnung für die Präfekturen Miyagi und Fukushima heraus.

Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt. Das starke und lang anhaltende Beben war auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren. Ein bei Twitter veröffentlichtes Videos zeigt, wie Gegenstände in einer Wohnung in der japanischen Metropole während des Erbebens wackeln.