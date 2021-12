Feuerkatastrophe in Japan: Brandstiftung mögliche Ursache

Anzeige

Anzeige

Osaka. Ein Hochhausbrand mit Dutzenden Opfern in Japan geht möglicherweise auf Brandstiftung zurück. Die Beamten in der Millionen-Metropole Osaka gingen Informationen nach, wonach ein Mann in seinen 60ern am Unglücksort eine Flüssigkeit aus einer Papiertüte verschüttet haben soll, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Anschließend sei das Feuer ausgebrochen - offenbar in einer psychiatrischen Klinik.

27 Menschen verstorben

28 Menschen sind den Angaben zufolge betroffen, bei 27 davon sei „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Das achtstöckige Gebäude an einer belebten Straße liegt in einem Viertel Osakas, wo sich mehrere Bars und Nachtclubs befinden.