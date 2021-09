Gitarren von Jan Fedder gestohlen? - Prozess gegen zwei Männer

Anzeige

Hamburg. Weil sie wertvolle Gitarren des Hamburger Schauspielers Jan Fedder (1955-2019) gestohlen haben sollen, müssen sich ein 27 und ein 34 Jahre alter Mann nun vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe lauten auf gemeinschaftlichen Diebstahl oder Hehlerei, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der für Montag am Amtsgericht Hamburg angesetzte Prozess wurde jedoch wieder abgesetzt. Ein neuer Termin stand noch nicht fest.

Am 30. Oktober 2020 sollen sie sich die beiden Männer unrechtmäßig die Instrumente besorgt und mit einer der Gitarren gegen 6.10 Uhr in der Simon-von-Utrecht-Straße in Hamburg musiziert haben. Die Anklage geht davon aus, dass die beiden die Gitarren im Wert von rund 30.000 Euro entweder zuvor selbst aus einer Garage im Stadtteil St. Pauli entwendet oder diese von unbekannten Dritten erlangt haben.