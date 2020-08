Jäger schießt auf Wildschwein – und trifft Badegast im Freibad

Anzeige

Schreckmoment im Waldsportbad Rebesgrün im sächsischen Vogtland, denn mit dem, was sich am vergangenen Donnerstag dort ereignete, konnte wohl keiner der Badegäste rechnen. Während rund 500 Badegäste einen entspannten Nachmittag auf der Anlage verbringen wollten, gingen auf dem umliegenden Gelände Jäger auf die Jagd. Sie wollten auf den Feldern rund um das Freibad Wildschweine erlegen.

Wie die “Bild” berichtet, gab einer der Jäger von einem Hochsitz einen Schuss auf eines der Tiere ab – obwohl das Gelände der Badeanstalt in Schussrichtung liegt. Zwar gelang es dem 80 Jahre alten Mann, das Tier zu erlegen, jedoch habe die Kugel den Körper des Tieres durchschlagen – und einen 68-Jährigen in den Bauch getroffen. Dieser stand nur wenige Zentimeter neben seiner elfjährigen Enkelin – das Mädchen blieb unverletzt. Gegenüber der “Bild” beschreibt der Rentner den Moment des Einschusses, “als hätte mir jemand mit voller Wucht in die Magengrube gehauen”. Als er realisierte, was geschehen ist, sei er noch zum Zaun gelaufen, um die Jäger darauf aufmerksam zu machen, dass sich Menschen in dem Freibad befinden. Danach habe er die Polizei gerufen.

Ermittlungen gegen Jäger wegen fahrlässiger Körperverletzung

Anschließend wurde der verletzte Senior in einem Krankenhaus behandelt. Der Schütze hat sich inzwischen bei dem Mann entschuldigt, nichtsdestotrotz wird die Wildschweinjagd für ihn ein Nachspiel haben: Gegen den Jäger wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.