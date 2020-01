“Jagd und Hund”-Messe: Tierschützer empört über Jagdreisen

Anzeige

Dortmund. Die Messe "Jagd und Hund" in Dortmund wird derzeit stark von Tierschützern kritisiert. Mehrere Aussteller sollen Urlaubsreisen mit der Jagd auf "Trophäen" anbieten, bei der Jäger und Jägerinnen dafür bezahlen, exotische Wildtiere in Afrika oder Russland zu erschießen. Das Angebot an weltweiten Jagdreisen ist jedoch noch weitaus größer.

Reiseveranstalter lassen sich für Jagd bezahlen

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, werde in einer Halle der Messe ein breites Angebot an weltweiten Reisezielen für die Jagd auf teilweise bedrohte Tierarten zur Schau gestellt. Das Erschießen einer Giraffe koste zum Beispiel knapp 1500 Euro, ein Bergzebra zu erlegen etwa 900 Euro. Ein Schakal werde sogar für 50 Euro angeboten. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung müssten von den Reisenden selbst übernommen werden. Für unerfahrene Jäger und Jägerinnen werde auch eine eintätige Ausbildung auf einer Jagdfarm in Namibia angeboten.

Laut "Ruhr24" gäbe es auch Angebote für besonders "hohe Erfolgsquoten" bei der Jagd auf Löwen. Die gefährdeten Wildtiere könnten zum Beispiel bei einer Reise nach Tansania für insgesamt 23.000 Euro geschossen werden.

Die verschiedenen Veranstalter werben aber auch für die Reise in andere Länder: In Südeuropa und dem Balkan werden ebenfalls bedrohte Tierarten für die Trophäenjagd angeboten. Wie das "Komitee gegen den Vogelmord e. V." mitteilte, gebe es auch Angebote für die Abschüsse von Turteltauben, Wachteln und Singvögeln.

Reiseanbieter verteidigen Artenschutz

Die Veranstalter und Hobbyjäger sehen die Trophäenjagd jedoch selbst auch als eine Form des Artenschutzes. "Viele Wildtiere werden durch die Jagd erst am Leben erhalten, sonst wären sie schon längst ausgerottet. Vor allem in Afrika“, wird ein Hobbyjäger aus dem Schwarzwald von den "Ruhr Nachrichten" zitiert. Laut der Tierschutzorganisation WWF könne eine Trophäenjagd in kontrollierter Form tatsächlich eine effektive Artenschutzmaßnahme sein. Allerdings treffe dies nicht auf den häufig angebotenen Jagdtourismus zu: "Zu viele Tiere werden geschossen, Regulationen werden nicht hinreichend umgesetzt und das Geld fließt nicht in den Naturschutz, sondern in falsche Kanäle", heißt es in einer Erklärung auf der Website der Organisation.

Tierschützer kritisieren Trophäenreisen

Die Peta-Fachreferentin für Wildtiere Nadja Michler unterstützt diese Meinung: "Es muss nicht gejagt werden, die Natur reguliert sich selbst", teilte sie den "Ruhr Nachrichten" mit. Mehrere Tier- und Artenschutzorganisationen würden daher fordern, den Anbietern keine Fläche mehr auf Messen wie der "Jagd und Hund" zu geben, so "Ruhr24".

Die größte Jagdmesse Europas "Jagd und Hund" findet noch bis 2. Februar in Dortmund statt.

RND/al