Jäger erschießt entlaufenes Nandu bei Hannover

Röddensen. Drei Nandus aus Überschwemmungsgebieten im Westen Deutschland sollten eigentlich Zuflucht finden in Röddensen in der Region Hannover. Doch für einen ist der Ausflug nicht gut ausgegangen, wie die „Neue Presse” (NP) berichtet. Demnach war bereits am Samstag einer der straußenähnlichen, flugunfähigen Vogel ausgebüxt und in die Nähe einer Bundesstraße geraten. Polizisten sei es aber gelungen, den Nandu zurück auf das Grundstück zu scheuchen.

Am Sonntag folgte dann laut Zeitung der zweite Ausbruch: Gleich zwei Nandus machten sich diesmal auf die Flucht. Diesmal nahm das Ganze ein schlimmeres Ende: Ein Jäger musste einen der beiden Nandus erschießen. Der Vogel sorgte für Gefahr, weil er auf die viel befahrene Bundesstraße 443 zu laufen drohte. Sein Artgenosse konnte demnach flüchten und ist verschwunden. Nach dem Tier werde noch gesucht.