Jacob Blake schickt Video aus Krankenhaus: “24 Stunden Schmerz, nichts als Schmerz”

Kenosha. “Es schmerzt zu atmen, es schmerzt zu schlafen, es schmerzt sich umzudrehen, es schmerzt zu essen.” Mit diesen Worten meldet sich der Afroamerikaner Jacob Blake, der am 23. August in Kenosha bei einem Polizeieinsatz von Polizisten niedergeschossen wurde, in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus.

Er berichtet, dass er 24 Stunden am Tag Schmerzen habe, “nichts als Schmerzen.” Niemand würde so etwas erleben wollen.

“Dein Leben, und nicht nur dein Leben, auch deine Beine, die du brauchst, um dich zu bewegen und im Leben vorwärts zu kommen, können dir einfach so genommen werden”, sagt er. Vier von sieben Schüssen trafen Blake bei dem Polizeieinsatz vor den Augen seiner Kinder in den Rücken, der 29-Jährige ist querschnittsgelähmt. Ob das so bleiben wird, ist derzeit noch unklar, allerdings muss er wohl mit langfristigen gesundheitlichen Einschränkungen rechnen. Bei einer Spendenaktion sind bisher 2,3 Millionen US-Dollar zusammen gekommen, um die medizinische Behandlung zu finanzieren.

Drei Söhne und Verlobte mussten Schießerei mit ansehen

Die Schüsse auf Blake lösten eine erneute Welle an Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA aus, in der Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin kam es zu Demonstrationen, zwei Menschen wurden dabei vermutlich von einem 17-Jährigen erschossen. Wisconsin verhängte daraufhin Notstand. Blake richtete auch Worte an die Allgemeinheit: “Steht zusammen, macht Geld, macht alles einfacher für unsere Leute da draußen, es wird viel zu viel Zeit verschwendet.”

Jacob Blake wurde am 23. August von Polizisten in den Rücken geschossen. Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen, wie er sich zunächst in ein Auto lehnt, während ein Polizist an seinem Hemd zieht, auch ein Taser kommt zum Einsatz. Als Blake sich vom Auto abwendet, schießen die Beamten. Drei seiner Söhne, im Alter von 3, 5 und 8 Jahren, saßen währenddessen auf der Rückbank des Autos, auch die Verlobte von Blake musste die Tat mitansehen. Die beiden beteiligten Polizisten wurden suspendiert.

Jacob Blake wollte offenbar nur einen Streit schlichten, als er angeschossen wurde

Die Polizei hatte später in einem Statement geschrieben, dass sie wegen eines häuslichen Streits im Einsatz waren. Zeugen gaben an, dass Blake unbeteiligt an dem Streit war und lediglich habe schlichten wollen. Ein Messer habe auf dem Boden der Fahrerseite des Wagens gelegen, darauf soll Blake die Beamten aber selbst hingewiesen haben.

Auch wenn es die erste Videobotschaft von Blake an die Öffentlichkeit gerichtet ist, so hatte er sich bereits am Freitag (Ortszeit) in einer Zoom-Verhörung vor Gericht geäußert. Er muss sich wegen früherer, nicht mit den Schüssen in Zusammenhang stehenden Taten verantworten. Blake wird von seiner Ex-Freundin des Hausfriedensbruchs, der sexuellen Nötigung sowie des ungebührlichen Verhaltens beschuldigt. Er bestreitet die vorgeworfenen Taten.