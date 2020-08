Jacob Blake: Nach Schüsse durch die Polizei wohl querschnittsgelähmt

Anzeige

Anzeige

Kenosha. Nach mutmaßlich mehreren Schüssen auf einen Schwarzen in der US-Stadt Kenosha kann dieser vorerst nicht mehr laufen. Jacob Blake sei von der Hüfte abwärts querschnittsgelähmt, sagte dessen Vater der Chicagoer Zeitung “Sun-Times”. Die Ärzte wüssten noch nicht, ob es sich um eine dauerhafte Behinderung handele. Im Körper seines Sohnes befänden sich derzeit “acht Löcher”, sagte er mit Blick auf die Schüsse durch die Polizei.

Video Gewalttätige Proteste in Los Angeles 0:45 min Nach einem Fall von Polizeigewalt mit Todesfolge in Minneapolis ist die Lage in vielen Städten des Landes angespannt. © Reuters

Handyvideo schockiert die USA

Der Fall im US-Staat Wisconsin am Wochenende hatte Empörung ausgelöst. Ein Handyvideo zeigt, wie Blake sich in seinen Wagen hineinbeugen will, ein Polizist ihn am Hemd packt und feuert. Bei dem Vorfall vom Sonntagnachmittag sind sieben Schüsse zu hören. Wie viele den Afroamerikaner trafen, war unklar.