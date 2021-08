Italien: Weniger Brände in Kalabrien - Situation aber weiter ernst

Anzeige

Catanzaro. In der süditalienischen Region Kalabrien ist die Zahl der Waldbrände gesunken. Es gebe noch knapp 60 aktive Feuer, erklärte Regionalpräsident Nino Spirlì am Donnerstag in Catanzaro. Das seien zwar weniger als noch am Mittwoch, aber die Situation bleibe ernst.

Mittlerweile kämpften 70 Lösch-Einheiten gegen die Flammen. Die Brände konzentrieren sich weiter um den Aspromonte Nationalpark. Er ist wegen seiner einzigartigen Landschaft unter den Geoparks der UN-Kulturbehörde Unesco gelistet.

Härtere Strafen für Brandstifter gefordert

Aus der Region wurden am Mittwoch laut Medienberichten zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit den Bränden gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl seit Ende der vergangenen Woche auf vier. Spirlì machte Brandstifter für viele Brände verantwortlich. Aus der Spitzenpolitik wurden zuletzt die Rufe nach härteren Strafen für Brandstiftung lauter.

In Italien kämpft die Feuerwehr außerdem in anderen Regionen des Südens sowie auf den großen Inseln Sizilien und Sardinien weiter gegen die Flammen. Wälder, Felder, Tiere und Häuser fielen den ihnen bereits zum Opfer. Die anhaltende Hitze und Dürre, gepaart mit kräftigen Winden, geben den Feuern immer wieder Vortrieb.