Italien: Pflegekräfte sollen Bewohner in Pflegeeinrichtung misshandelt haben

Mailand. Wegen Misshandlung hat die Polizei in Italien zwei Betreiber einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung unter Hausarrest gestellt. Rund zehn Bewohner mit geistiger Behinderung sollen seit 2017 wiederholt in der Einrichtung im Umland der norditalienischen Metropole Mailand gedemütigt und geschlagen worden sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zum Beispiel sei auch kaltes Wasser auf sie geschüttet worden, wenn sie morgens nicht aufstehen wollten, oder sie mussten auf ihre Mahlzeit verzichten und den anderen beim Essen zusehen, wenn sie nicht in perfekter Haltung am Tisch sitzen wollten, wie es weiter hieß.

Eine Mitarbeiterin hatte die Polizei der Mitteilung zufolge darauf aufmerksam gemacht. Neben den beiden unter Hausarrest gestellten Verdächtigen wurden demnach auch fünf weitere Personen sanktioniert. Gegen zwei wurden Meldeauflagen erhoben, drei dürfen ihren Beruf als Sozialpädagogen für sechs Monate nicht ausüben. Die Carabinieri brachten die Bewohner in neue Unterkünfte.