Italien ehrt Coronavirus-Tote in Bergamo und im gesamten Land

Anzeige

Anzeige

Rom. Mit einem nationalen Tag der Trauer hat Italien an seine Opfer in der Coronavirus-Pandemie erinnert. Ministerpräsident Mario Draghi besuchte am Donnerstag die Stadt Bergamo, um dort einen sogenannten Wald der Erinnerung für die mehr als 100 000 Opfer in Italien einzuweihen. Landesweit wehten die Fahnen auf halbmast, es gab eine Schweigeminute in den Behörden. Vor einem Jahr hatte Bergamo einen der schlimmsten Momente in der Pandemie erlebt: Die Todeszahlen fielen dort so hoch aus, dass Friedhöfe und Krematorien überfüllt waren und ein Militärlastwagen Särge aus der Stadt fuhren.

Der Wald solle nicht nur Erinnerungen an die vielen Opfer festhalten, sagte Draghi. Sondern er sei auch ein Symbol für den Schmerz der gesamten Nation. Über das „lebendige Denkmal“ sagte Bergamos Bürgermeister Giorgio Gori: „Wir haben uns entschieden, die Opfer mit einem Werk zu ehren, das lebt, mit einem Denkmal, das atmet.“ Der Wald besteht derzeit aus 100 ersten frisch gepflanzten Setzlingen.

6000 Tote allein in Provinz Bergamo

Am Donnerstag sagte Gori, alleine in der Stadt Bergamo seien mindestens 670 Menschen gestorben und mehr als 6000 in der Provinz Bergamo, die zur nördlichen Region Lombardei gehört. Bloß die Hälfte sei in Italiens offizieller Statistik aufgeführt, da sie nie auf das Virus getestet und zu Hause oder in Pflegeheimen gestorben sei.

Anzeige

Die Bilder des Armee-Konvois waren Beweis für das Ausmaß der ersten Wochen des Virusausbruchs: Bis zum 18. März 2020 hatte Italien 2978 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verzeichnet und fast 2000 davon in der Lombardei. Heute verzeichnet Italien mehr als 103 000 Tote, weltweit steht es damit an Platz sechs bei den Opferzahlen und an Platz zwei in Europa nach Großbritannien.