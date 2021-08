Italien: Drei Männer nach Schießerei und Verfolgungsjagd verhaftet

Anzeige

Bari. Nach einer Schießerei im Drogenmilieu mit anschließender Verfolgungsjagd hat die Polizei im süditalienischen Apulien drei mehrfach vorbestrafte Männer wegen versuchten Mordes verhaftet. Den Ermittlungen der Carabinieri zufolge handelte es sich bei der Tat am 27. Juli 2020 in der Altstadt von Triggiano, nahe Bari, um einen Racheakt. Ein 32-Jähriger soll demnach mit einem gestohlenen Motorrad in die Stadt gefahren sein, auf der Suche nach einem Vater (48) und seinem Sohn (23). Als er die beiden fand, die ebenfalls bewaffnet waren, schossen sie den Angaben zufolge aufeinander, und die Kugeln schlugen in Häusern und Autos ein.

Motorradfahrer versteckt sich

Verängstigte Anwohner hätten sofort die Polizei verständigt, hieß es in der Mitteilung am Samstag weiter. Die Carabinieri machten den Motorradfahrer ausfindig und verfolgten ihn. Er konnte sich jedoch mutmaßlich durch Hilfe von Komplizen verstecken, als er das Motorrad zurückließ und zu Fuß weiter flüchtete, wie die Behörden weiter mitteilten. Die drei Männer müssen sich nun wegen versuchten Mordes, Schusswaffengebrauchs und illegalen Waffenbesitzes verantworten.