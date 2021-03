Nach Erdbebenserie: Vulkan auf Island ausgebrochen

Anzeige

Im Zuge einer Erdbebenserie im Südwesten von Island hatte es bereits seit Wochen Anzeichen für eine mögliche bevorstehende Eruption gegeben. Am Freitagabend begann jetzt am Berg Fagradalsfjall tatsächlich ein Vulkanausbruch, schreibt das isländischen Wetteramt auf seiner Homepage. Die ersten Benachrichtigungen seien um 21.40 Uhr Ortszeit eingegangen. Der Ausbruch sei durch Webcams und Satellitenbilder bestätigt. Zuvor waren im Laufe des Freitags in der Region mehr als 100 leichte Erdbeben aufgezeichnet worden, schreibt das Wetteramt weiter - das heftigste habe die Stärke 3,7 gehabt.

Bereits Anfang März hatte die isländischen Wetterbehörde nach einer Serie von Erdbeben mitgeteilt, eine vulkanische Eruption habe noch nicht begonnen, zu ihr könne es aber zeitnah kommen. Damals sagten die Experten, eine große Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Es sei demnach auch unwahrscheinlich, dass der Luftverkehr betroffen sein werden. Die Isländer rechneten zwar mit Lavaströmen, jedoch nicht mit einer solch dramatischen Lage wie beim Ausbruch des Eyjafjallajökulls im Jahr 2010. Dieser hatte damals über einen längeren Zeitraum den internationalen Flugverkehr lahmgelegt.