Flugzeug mit drei Touristen in Island vermisst

Reykjavik. In einem Großeinsatz hat der isländische Such- und Rettungsdienst nach einem vermissten Kleinflugzeug gesucht, in dem sich neben dem Piloten drei Touristen befanden. Die Cessna C172 war am Donnerstag in Reykjavik mit den Touristen aus den USA, den Niederländen und Belgien zu einem zweistündigen Rundflug gestartet. Nach einer Stunde brach der Kontakt mit der Flugkontrolle ab. Ein Notruf wurde nicht empfangen.

Eine mögliche Absturzstelle wurde im Thingvellir-Nationalpark vermutet. 500 Einsatzkräfte, unterstützt von Booten, Tauchern und Hubschraubern, waren bei hartem Winterwetter im Einsatz. In dem Nationalpark 50 Kilometer östlich der Hauptstadt befindet sich der zweitgrößte See Islands. Einsatzleiter Asgrimur Larus Asgrimsson von der Küstenwache sagte, Handy-Signale seien Grundlage für die Konzentration der Suche auf das Gebiet Thingvellir.