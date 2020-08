„Isaias“ reißt in den USA mindestens sieben Menschen in den Tod

Anzeige

Southport. Der Wirbelsturm "Isaias" hat mindestens sieben Menschen an der US-Ostküste das Leben gekostet. Millionen Menschen waren am Mittwoch ohne Strom, weil umgestürzte Bäume elektrische Leitungen beschädigt hatten. "Isaias" war am Montagabend als Hurrikan auf Land im US-Staat North Carolina getroffen und seither weiter Richtung Norden gezogen.

Im Staat New York warnte die Verkehrsbehörde am Mittwoch, mehr als 2000 Bäume seien auf das Zug- und Busnetz gefallen. "Dieser Sturm hat schweren Schaden angerichtet", sagte Behördenchef Patrick Foye. "Seit dem Supersturm "Sandy" hat unser System keinen solchen Wind erlebt." "Sandy" hatte die USA 2012 heimgesucht.

Mehr als eine Million Wohnungen, Häuser und Geschäfte in New Jersey ohn Strom

Zwei Menschen starben, als ein von „Isaias“ abgehender Tornado einen Wohnmobilpark in North Carolina traf. In Pennsylvania starb eine Person, als ihr Auto von Wassermassen mitgerissen wurde und in Maryland, Connecticut und New York City wurden drei Menschen durch umstürzende Bäume in den Tod gerissen. Eine siebte Person starb nach Behördenangaben in Delaware, als ein Ast auf sie fiel.

In New Jersey wurde gemeldet, dass mehr als eine Million Wohnungen, Häuser und Geschäfte keinen Strom hatten. Züge fuhren nicht, die Gleise mussten erst von umgestürzten Bäumen frei gemacht werden.

Die Webseite PowerOutage.us berichtete, insgesamt seien am späten Dienstagabend mehr als 3,7 Millionen Menschen in mehreren US-Staaten ohne Energieversorgung gewesen.

Zwei Tote in der Karibik

"Isaias" war am Montagabend (Ortszeit) in der Nähe von Ocean Isle Beach in North Carolina auf Land getroffen. Dem Nationalen Hurrikanzentrum zufolge brachte er es dabei auf Windgeschwindigkeiten von 136 Kilometern pro Stunde. Am Dienstagabend dann hatte sich der Sturm spürbar abgeschwächt, laut Hurrikanzentrum auf etwas mehr als 70 Kilometer pro Stunde.

In der Karibik waren vergangene Woche zwei Menschen durch den Sturm ums Leben gekommen.