Iren tragen Leiche zum Postamt um Rente zu kassieren

London (AP) — Zwei Männer in Irland haben offenbar versucht, die Rente eines Toten zu kassieren und dafür dessen Leiche in ein Postamt getragen. Als die Bankangestellten den beiden jungen Männern Fragen zu stellen begannen, seien diese geflüchtet, berichtete die „Irish Times“. Den Toten ließen sie demnach zurück. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und ordnete eine Autopsie an.

Laut der „Irish Times“ hatte sich einer der beiden Männer erkundigt, wie er die Rente einer anderen Person abholen könne, worauf ihm gesagt worden sei, der Rentenempfänger müsse selbst anwesend sein. Daraufhin sei er mit einem Begleiter und der Leiche zurückgekehrt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Stadt Carlow. Bürgermeister Ken Murnane sagte, er könne gar nicht glauben, dass jemand so etwas tun würde. „Es ist unfassbar.“