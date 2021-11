Stärke 6 und 6,4: Schwere Erdbeben im Südiran – mindestens ein Toter

Anzeige

Teheran. Bei den schweren Beben am Sonntag in Südiran ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens handelt es sich bei dem Toten um einen 22-jährigen Mann in der Hafenstadt Bandar Abbas. Mehrere Rettungsteams waren vor Ort, das Ausmaß der Schäden war allerdings zunächst unklar. Wegen der starken Nachbeben wurde den Einwohnern in den betroffenen Regionen geraten, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Erdbeben der Stärke 6 und 6,4

Zunächst war von einem Beben die Rede gewesen, später jedoch meldete das Staatsfernsehen zwei Erdbeben der Stärke 6 und 6,4 in der Hafenstadt Bandar Abbas sowie auf der Nachbarinsel Gheschm. Beide liegen in der Hormusgan Provinz am Persischen Golf. Das Epizentrum des Bebens soll auf der Insel Fin gewesen sein.