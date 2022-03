Tödliche Schüsse vor Highschool in Iowa: Sechs Minderjährige festgenommen

Anzeige

Anzeige

Des Moines. Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf Jugendliche vor einer Oberschule im US-Staat Iowa hat die Polizei sechs minderjährige Verdächtige festgenommen. Ihnen werde Mord vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Festgenommenen sind zwischen 14 und 17 Jahren alt.

Die Polizei erklärte, mehrere Personen hätten am Montagnachmittag kurz vor Schulschluss aus verschiedenen Fahrzeugen Schüsse auf Jugendliche vor der East High School in Des Moines abgegeben. Ein 15-Jähriger wurde tödlich getroffen. Er war nach Abgaben der Polizei kein Schüler dort. Zwei Schülerinnen der Schule im Alter von 16 und 18 Jahren wurden verletzt und befanden sich am Dienstag noch im Krankenhaus.

Unterricht am Dienstag abgesagt

Die Schule wurde zunächst abgeriegelt, später durften die Schüler das Gebäude aber verlassen und nach Hause gehen. Für Dienstag wurde der Unterricht abgesagt. Über das Motiv für die Tat war zunächst nichts bekannt.