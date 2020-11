Inzwischen 45 Corona-Fälle in Pflegeheim auf Usedom

Anzeige

Greifswald. Die Zahl der Corona-Fälle in einem Pflegeheim in Zempin auf der Insel Usedom ist auf 45 gestiegen. Von den positiv Getesteten seien 27 Bewohner, teilte der Landkreis am Montag mit. Ob die anderen 18 Fälle Mitarbeiter sind, war zunächst unklar. Das gesamte Haus stehe unter Quarantäne, es gelte ein Besuchsverbot.

Externes Personal in der Einrichtung im Einsatz

Am vergangenen Mittwoch waren bereits 30 Infektionen gemeldet worden, 17 waren davon Bewohner, 13 Mitarbeiter. Ein Sprecher des Landkreises sagte, dass bereits externes Personal in der Einrichtung im Einsatz sei.

Wegen einer Corona-Infektion an der Regionalen Schule Löcknitz wurden 60 Schüler sowie Lehrer und Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. In einem Hort in Greifswald sei ebenfalls eine Corona-Infektion gemeldet worden. Alle Kinder, Erzieher und weiteres Personal sei ebenfalls in Quarantäne.