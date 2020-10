Inzidenz-Wert: Zwei Landkreise überschreiten 200er-Marke

Anzeige

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland steigt - und damit auch die der Hotspots. Am Montagmorgen lag im bayrischen Berchtesgardener Land die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Montagmorgen bei 252,1. Damit überschritt die Region als erster Landkreis in Deutschland die 200er-Marke deutlich, ein bitterer Rekord. Kurze Zeit später zog dann auch der niedersächsische Landkreis Delmenhorst mit 223 auch über die kritische Marke. Bereits am Wochenende hatte Delmenhorst einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von fast 200 erreicht.

Wie der NDR berichtet, fielen am Sonntag sämtliche Gottesdienste in Delmenhorst aus. Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Zuschauer sind mindestens bis zum 25. Oktober nicht zugelassen. Diese Verordnung gilt für sämtliche öffentlichen und privaten Sportanlagen - sowohl drinnen als auch draußen. Zuvor war bereits die Maskenpflicht in dem Landkreis erweitert worden. Darüber hinaus wurde der Regelbetrieb in Kitas eingeschränkt. Private Feiern sowie Ansammlungen im Freien sollen darüber hinaus auf maximal zehn Personen beschränkt werden.

In einer am Montagvormittag einberufenen Pressekonferenz äußerten sich Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) sowie Vertreter des Gesundheitsamtes Delmenhorsts mit warnenden Worten. „In Delmenhorst beobachten wir eine Corona-Lage, die sich in den letzten zehn Tagen dramatisch zugespitzt hat“, heißt es seitens des Gesundheitsamtes. Delmenhorst führt fortan eine Sperrstunde ein: Diese gilt von 23 bis 6 Uhr. Außerdem soll es auf Kundenparkplätzen vor Supermärkten eine Maskenpflicht geben. Der Appell seitens des Gesundheitsamtes im Rahmen der Pressekonferenz macht den Ernst der Lage deutlich: „Liebe Bürger, bitte bleibt zuhause!“

Aktuell sind in Delmenhorst 468 (Stand Sonntag, 18.10., 14 Uhr) Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon werden 13 stationär behandelt, ein Patient wird auf der Intensivstation beatmet.