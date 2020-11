Investigativjournalist Hopewell Chin’ono erneut in Simbabwe festgenommen

Anzeige

Harare. Die Polizei in Simbabwe hat den prominenten Investigativjournalisten Hopewell Chin’ono wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen festgenommen. Das gab der Anwalt des 49-Jährigen am Dienstag bekannt. Im werde vorgeworfen, mit einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Twitter absichtlich die Würde von Simbabwes Oberstem Richter Luke Malaba verletzt zu haben, erklärte eine Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Zimbabwe Lawyers for Human Rights, die Chin’ono vertritt.

Geld- oder Gefängnisstrafe

Sollte der Journalist dafür verurteilt werden, droht ihm laut der Sprecherin eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.

Der Investigativjournalist ist einer der bekanntesten Kritiker von Staatspräsident Emmerson Mnangagwa. Dessen Regierung wirft er Korruption und Menschenrechtsverletzungen vor. Die Regierung weist dies zurück. Festgehalten wurde er nach Angaben der Sprecherin in einer Polizeiwache in der Hauptstadt Harare.

Erst kürzlich war Chin’ono nach sechs Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden. Vorgeworfen hatte man ihm die Unterstützung eines Protests gegen die Regierung. Im September wurde er auf Kaution freigelassen. Seither wartet er auf seinen Prozess.

Vor seiner Festnahme im Juli hatte er einen angeblichen Korruptionsfall im Zusammenhang mit dem Kauf von Schutzausrüstung für medizinisches Personal in Millionenhöhe öffentlich gemacht. Später feuerte Präsident Mnangagwa seinen Gesundheitsminister, der inzwischen in dem Fall angeklagt ist. Journalistenverbände, Diplomaten und Menschenrechtsgruppen erklärten damals, Chin’ono werde bestraft, weil er Korruption innerhalb der Regierung sichtbar gemacht habe.