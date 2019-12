Intercity bleibt in NRW liegen - 192 Fahrgäste befreit

Anzeige

Anzeige

Haan. Aus einem liegen gebliebenen Intercity der Bahn sind in Nordrhein-Westfalen 192 Menschen befreit worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Zug am Samstagabend in der Nähe eines Bahnhofs in Haan stehen geblieben, nachdem die Oberleitung auf den IC gestürzt war.

Neben der Elektrizität seien auch die Höhe und das unwegsame Gelände mögliche Gefahren gewesen, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt und die Oberleitung stromlos geschaltet.

Sanitäter versorgen Frau

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Feuerwehr brachte die Fahrgäste in Sicherheit. Das Zugpersonal konnte die Bahn selbstständig verlassen. Der Einsatz habe etwa eine Dreiviertelstunde gedauert, sagte der Sprecher.

Eine Frau hatte Probleme mit ihrem Kreislauf und wurde von Sanitätern versorgt. Andere Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Taxis und Busse brachten die Männer, Frauen und Kinder weiter zum Bahnhof. Die gesperrte Bahnstrecke war später am Abend wieder frei.

RND/dpa