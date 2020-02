Instagram-Störung: Ist die App down? Tausende Nutzer melden Probleme

Anzeige

Wer derzeit Probleme beim Laden von Inhalten bei Instagram hat, ist vermutlich von der weltweiten Störung des sozialen Netzwerks betroffen. Seit etwa 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit treten vermehrt Probleme beim Hochladen von Inhalten und dem Aktualisieren des Feeds auf. Viele Nutzer scheitern bereits beim Login, wie “allestörungen.de” berichtet. Dort waren zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr über 6000 Meldungen eingegangen.

Instagram Down: Vor allem Deutschland und Italien betroffen

Eine Live-Störungskarte zeigt, dass vor allem in süd- und mitteleuropäischen Ländern Probleme mit der App vorliegen. Rund um Paris, in Süddeutschland und in Italien werden derzeit die meisten Störungen verzeichnet. In Deutschland sind vor allem die Großstädte Berlin, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main betroffen.

In München wurden bisher deutschlandweit die meisten Probleme vermeldet. Details zum Hintergrund der Störungen sind noch nicht bekannt.

RND/al